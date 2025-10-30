Cagliari-Sassuolo 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa (62' Felici), Zé Pedro, Obert; Palestra, Prati, Adopo (83' Mazzitelli), Folorunsho (62' Gaetano), Idrissi; S. Esposito (83' Luvumbo), Borrelli (76' Pavoletti). A disp.: Ciocci, Sarno, Luperto, Kilicsoy, Rodriguez, Di Pardo, Cavuoti, Mina, Liteta. Allenatore: Pisacane
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Coulibaly; Thorstvedt (74' Vranckx), Matic, Koné (85' Iannoni); Volpato (85' Cheddira), Pinamonti (74' Moro), Laurienté (74' Fadera). A disp.: Turati, Zacchi, Doig, Paz, Odenthal, Lipani, Pierini, Muharemovic. Allenatore: Grosso
Arbitro: Pairetto
Marcatori: 54' Laurienté, 65' Pinamonti (S), 73' Esposito (C)
Ammoniti: Folorunsho, Obert, Idrissi, Caprile (C), Thorstvedt, Fadera, Walukiewicz, Iannoni (S)