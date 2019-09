D'Agostino sicuro: "Sanchez può fare la differenza all'Inter"

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Gaetano D'Agostino, ex centrocampista dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva.

Sulla Nazionale: "Armenia-Italia non è stata una partita facile, loro erano chiusi e volevano fare bella figura. Gli Azzurri hanno forzato un po' troppo alcune giocate e si sono ritrovati a faticare. Le critiche a Verratti sono eccessive".

Su Verratti: "Nel breve è veramente forte, ma dovrebbe migliorare nell'aspetto balistico visto che non tira mai. Sensi invece è più offensivo e sa creare bene la superiorità numerica. Qualità importante".

Su Chiesa: "Se migliora la distribuzione delle energie psico-fisiche può diventare devastante in tutti i 90'. Deve capire che non può andare a strappi, ma deve gestirsi per essere efficace sempre".

Su Sanchez: "Ha avuto un cambiamento importante. A Udine faceva pochi gol ma creava sempre superiorità. Poi ha imparato il gioco corale a scapito delle doti da funambolo. All'Inter ha tutte le qualità per divertirsi, può fare ancora la differenza".