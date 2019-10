© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato a Radio Rai durante la trasmissione Radio Anch'io lo Sport: "Il calcio è la nostra vita, è giusto festeggiare i 90 anni della Lega e lo faremo per 9 mesi, in tutto il territorio italiano".

Ieri Inter-Juventus, che partita è stata?

"Una gara molto bella tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. La Juve ha campioni anche in panchina e ha sfruttato questa cosa".

Che futuro abbiamo di fronte a noi?

"Siamo alla fase finale di un periodo che non è stato semplice. Abbiamo individuato i nostri piani, spero di aprire un ufficio estero anche negli Stati Uniti, anche perché nei prossimi 8 anni ci saranno i Mondiali sia maschili che femminili oltreoceano. Vogliamo intercettare altri spettatori in tutto il mondo e per questo le varie giornate sono state spalmate in più orari".