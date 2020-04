Emergenza Coronavirus. Vicepres. Lombardia: "Nei laboratori mancano i reagenti per i tamponi"

Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkyTg24 in merito alle disfunzioni attuali dei laboratori di analisi dei tamponi per Coronavirus sul territorio: “Abbiamo dal tre aprile un provvedimento che ha autorizzato alcuni laboratori , abbiamo una certificazione su quelli che sono i tamponi che possiamo fare. Siamo partiti dall’inizio dell’epidemia da tre laboratori e siamo oggi a 31”. La velocità di elaborare c’è, ma mancano adesso i reagenti, quindi stiamo lavorando per avere sempre più reagenti, perché i reagenti servono. Servono i tamponi per vedere chi è positivo, ma sono altrettanto fondamentali per vedere chi è negativo. Queste persone che sono, non sappiamo per quanto tempo, immuni, possono tornare a casa loro e ricominciare una vita normale. Sono il dato dei guariti ed è di fondamentale importanza”.