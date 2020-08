Europa League, l'Inter punta alla semifinale: le quote dei bookmakers per la sfida al Bayer

Stasera la sfida con Leverkusen, traguardo che manca da 10 anni

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Archiviata la vittoria sul Getafe, l'Inter si tuffa nelle Final Eight di Europa League, a caccia di una semifinale europea che manca da 10 anni. Sulla strada dei nerazzurri c'è il Bayer Leverkusen, avversaria ostica che ha eliminato Porto e Glasgow Rangers, ma la squadra di Conte può ambire alla qualificazione. Nella sfida a eliminazione diretta, i nerazzurri partono favoriti nei 90 minuti, a 2.10, il successo tedesco è a 3.50, stessa quota per il pareggio. L'Inter comanda anche nelle quote sul passaggio turno, a 1.57, a 2.40 invece il Leverkusen in semifinale. Chi può essere decisivo nella sfida? Conte punta forte sui match winners della gara con il Getafe: Lukaku, che ha segnato in tutte le ultime otto partite di Europa League, per un bottino di 11 reti in totale, ed Eriksen che agli spagnoli ha segnato la seconda rete in tre gare di Europa League con la maglia interista. La rete del belga nei 90 minuti è a 2.25, l'opzione che segni in entrambi i tempi vale 12.00. Il gol di Eriksen si gioca invece a 5.00. Tra i tedeschi occhio alla giovane stella Kai Havertz, che ha già segnato 3 reti in 4 gare di Europa League ed è a quota 17 gol e 9 assist sommando tutte le competizioni giocate dal Bayer. Il gol all'Inter del 21enne tedesco si gioca a 3.00. La squadra di Conte è una delle formazioni più accreditate per il raggiungimento della finale, proposta a 2.00, mentre l'eventuale successo della competizione europea è a 4.00, un passo indietro al Manchester United, favorito numero uno a quota 3.00. (ANSA).