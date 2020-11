Federico Fernandez: "Giocare a Napoli è stata una figata. Gattuso è il tecnico giusto"

Federico Fernandez, ex difensore del Napoli ora al Newcastle, ha parlato degli azzurri a Tuttosport: "Napoli è speciale: un argentino lì ha un appeal differente, per Maradona ovviamente, e pure per Lavezzi, ai miei tempi era un idolo. Sono stato trattato benissimo e l'affetto resiste ancora oggi. Aver vestito quella maglia, è stata una figata. Quando sono libero guardo le loro partite e quando sono in vacanza torno in Italia, di cui amo tutto. Gattuso? Mi piace come fa giocare la squadra. Spero che possa competere fino in fondo per traguardi importanti. Può togliersi delle belle soddisfazioni".