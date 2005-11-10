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Guercino Cup, dal 3 al 6 giugno 2027 il prestigioso torneo U14 con Lazio, Pisa, Parma e tante altre

Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 14:56Altre Notizie
20.10.2026 14:56Altre Notizie
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Inizia il conto alla rovescia per una prestigiosa manifestazione di calcio Under 14, che, come si legge nel comunicato ufficiale, è organizzata da SWAP Sports Group con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Cento (FE) e del Comune di Pieve di Cento (BO), e delle società sportive Centese Calcio e Vigor Pieve: dal 3 al 6 giugno 2027 in cinque importanti impianti sportivi del territorio centese (stadio Bulgarelli, stadio Percorso Vita, stadio San Matteo della Decima, stadio Comunale Pieve di Cento, Parco del Reno), si giocherà la Guercino Cup, un torneo che ha l’intento di unire attraverso il calcio, lo scouting internazionale, il networking sportivo, il turismo e la valorizzazione territoriale.

Allo stesso, come da prima citata nota, prenderanno parte "6 squadre professionistiche (Modena, Lazio, Pisa, Parma, Cremonese, Kilmarnock) e 16 dilettantistiche suddivise in 8 gironi da 4. Ogni girone schiera 2 club professionistici e 2 dilettantistici; accedono alla fase finale le prime due di ogni gruppo.
Le squadre classificate 3ª e 4ª nei gironi accedono al Guercino Plate: stesso format a eliminazione diretta delle altre squadre, per continuare a giocare, divertirsi e confrontarsi con squadre di altri paesi".

Tra gli organizzatori, il calciatore Dario Del Fabro, Fondatore e Ceo Swap Sports Group S.R.L.: “La Guercino Cup nasce con l’obiettivo di essere molto più di un semplice torneo internazionale di calcio. Vogliamo creare un’esperienza che unisca giovani atleti provenienti da Paesi e culture differenti, promuovendo valori fondamentali come il rispetto, l’inclusione, l’amicizia e il fair play. Attraverso lo sport desideriamo anche valorizzare il nostro territorio, facendo conoscere le bellezze, le tradizioni e l’ospitalità di Cento, Pieve di Cento e dell’Emilia-Romagna. La nostra vittoria più grande sarà vedere tanti ragazzi divertirsi, confrontarsi e stringere nuove amicizie, vivendo una competizione internazionale sana e stimolante. Perché il calcio, prima ancora dei risultati, deve essere un’occasione di crescita, condivisione e felicità. Come co-fondatore di Swap Sports Group, vedere prendere forma la Guercino Cup è motivo di grande orgoglio. Siamo partiti da un’idea ambiziosa e abbiamo lavorato per trasformarla in un progetto concreto, mettendo insieme competenze, entusiasmo e persone che hanno scelto di crederci".

Spazio poi anche alle parole di Francesco Di Benedetto, cofondatore Swap Sports Group S.R.L. e organizzatore Guercino Cup: “Il presidente ha illustrato lo spirito e i valori di questo torneo. Io vorrei sottolineare il lavoro di squadra che lo rende possibile: la collaborazione con le istituzioni, le società sportive, gli imprenditori e tutti coloro che stanno contribuendo alla sua realizzazione. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento. Per noi questa prima edizione rappresenta l’inizio di un percorso. Vogliamo costruire un appuntamento capace di crescere nel tempo, con un’organizzazione curata e relazioni solide, offrendo alle realtà locali un’opportunità concreta di partecipazione. Il mio impegno, insieme a quello dei miei soci, è dare continuità a questa visione e meritare la fiducia di chi ci sostiene. Oggi presentiamo un torneo, ma soprattutto compiamo il primo passo di un progetto nel quale crediamo molto”.

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