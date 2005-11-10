Guercino Cup, il torneo U14 che vedrà vita nel 2027. Del Fabro: "Vorrei passassero i valori dello sport"

Non solo calcio giocato, ma anche un aiuto alla valorizzazione del talento giovanile: in estrema sintesi, questo il momento che sta vivendo il difensore del Picerno Dario Del Fabro, tra gli organizzatori della Guercino Cup, un prestigiosa manifestazione di calcio Under 14 che si giocherà la prossima estate in Emilia Romagna, con l’intento di unire - attraverso il calcio - lo scouting internazionale, il networking sportivo, il turismo e la valorizzazione territoriale.

Proprio di questa nuova iniziativa, ha parlato il giocatore, in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com: "Credo e ho sempre creduto che il talento giovanile ci sia, ma deve essere valorizzato. Con questo nuovo torneo, vogliamo dare l'opportunità a club italiani e stranieri di far crescere i giovani calciatori, che, confrontandosi con molteplici realtà, potranno iniziare ad avere un bagaglio culturale e professionale diverso, più ampio, perché si confronteranno con realtà e culture differenti, con diversi modi di fare calcio. Lavoriamo con grande impegno per offrire qualcosa di diverso che si è un po' perso negli ultimi anni".

Da cosa nasce l'esigenza di dare spazio ai giovani, per te che stai ancora giocando?

"Il calcio mi ha dato tanto, e credo sia arrivato il momento di restituirgli qualcosa. L'idea nasce appunto per creare qualcosa di diverso in un territorio molto prolifico del nostro paese sia a livello professionistico che dilettantistico: da ragazzino ho partecipato con varie club e le giovanili della nazionali a tanti eventi e manifestazioni simili, so quanto sono importanti e quanto fanno crescere sotto ogni punto di vista, anche culturale. Dare un contributo è sempre bello".

La prima edizione è ormai sempre più vicina: quali sono gli obiettivi?

"Ovviamente, come organizzazione, speriamo che vada tutto al meglio, che i club siano soddisfatti che i ragazzi possano vivere una bella esperienza, non solo calcistica ma anche umana: si gioca per vincere, è chiaro, ma vorrei che passassero anche tutti i valori dello sport. Il primo obiettivo è quello di regalare un'esperienza formativa e divertente ai ragazzi, come detto, ma vorremmo poi diventare una sorta di leader in questa tipologia di evento. Vorrei ci fossero grande coinvolgimento e visibilità. Un ringraziamento va gli sponsor, che, con le istituzioni, sono il fulcro della manifestazione".

Prima, però, c'è da terminare un campionato, quello di Serie C. Che bilancio tracci, finora, della stagione del Picerno?

"Stiamo facendo un ottimo campionato. Abbiamo tenuto gran parte dell'ossatura della scorsa stagione, quella che a partire da gennaio, quando eravamo ultimi in classifica, ci ha permesso di conquistare la salvezza: nel girone di ritorno abbiamo messo le basi per fare bene in questa stagione. Con De Luca abbiamo iniziato bene, poi c'è stata una serie negativa nella quale siamo stati anche sfortunati, e il mister ha pagato per tutti: ci è dispiaciuto molto, non era colpa sua. Con Di Deo, poi, abbiamo giocato tre gare importanti con squadre si assoluto livello, il tecnico sta continuando un percorso portato avanti da tempo, ci dà grande equilibrio e serenità. Sappiamo che il torneo è ancora lungo e tortuoso, serviranno mentalità e sacrificio, ma tenendo l'attitudine delle ultime gare potremmo fare bene".