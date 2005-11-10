Picerno, Dario Del Fabro rinnova fino al 2028 con opzione per un'altra stagione

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Picerno, Dario Del Fabro rinnova fino al 2028 con opzione per un'altra stagioneUfficiale
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Luca Bargellini
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29.10.2026 15:19Serie C
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
L’AZ Picerno comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con il calciatore Dario Del Fabro fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione.
L’intesa conferma la fiducia della società nelle qualità tecniche e nell’esperienza del difensore, individuato come un elemento importante per il presente e per il futuro del progetto rossoblù.
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