Picerno, Del Fabro: "Abbiamo equilibrio e serenità. Con mentalità e sacrificio, potremmo far bene"

Non solo della prestigiosa manifestazione di calcio U14, la Guercino Cup. Nell'intervista rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il difensore del Picerno Dario Del Fabro, tra gli organizzatori del citato evento, ha parlato anche della formazione rossoblù.

Ecco le sue parole: "Stiamo facendo un ottimo campionato. Abbiamo tenuto gran parte dell'ossatura della scorsa stagione, quella che a partire da gennaio, quando eravamo ultimi in classifica, ci ha permesso di conquistare la salvezza: nel girone di ritorno abbiamo messo le basi per fare bene in questa stagione. Con De Luca abbiamo iniziato bene, poi c'è stata una serie negativa nella quale siamo stati anche sfortunati, e il mister ha pagato per tutti: ci è dispiaciuto molto, non era colpa sua. Con Di Deo, poi, abbiamo giocato tre gare importanti con squadre si assoluto livello, il tecnico sta continuando un percorso portato avanti da tempo, ci dà grande equilibrio e serenità. Sappiamo che il torneo è ancora lungo e tortuoso, serviranno mentalità e sacrificio, ma tenendo l'attitudine delle ultime gare potremmo fare bene".