Ibra-Kulusevski, Minoliti (GdS): “L’opposto destino di Milan e Juve”

Fondo di Nino Minoliti sulla Gazzetta dello Sport in edicola dedicato ai cambi di casacca di due svedesi come Zlatan Ibrahimovic, tornato al Milan, e Dejan Kulusevski, da ieri ufficialmente della Juve anche se vestirà la maglia bianconera solo dall’estate. “Una parte per il tutto. I due svedesi Zlatan Ibrahimovic e Dejan Kulusevski, che ieri hanno unito con un filo immaginario Milano e Torino, rappresentano perfettamente quello che sono oggi il Milan e la Juventus. Anzi, per essere più precisi, quello che sono diventati i due club. (…) La coincidenza che un talento svedese che quando Ibra venne al Milan aveva appena 10 anni sia oggi l’ennesimo fiore che si mette all’occhiello Andrea Agnelli, mentre il «nonno» del campioncino torna... sul luogo del delitto, si carica evidentemente di un valore simbolico che va ben al di là di ciò che questi due calciatori potranno dare, oggi o domani, ai rispettivi club”.