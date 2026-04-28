Le partite di oggi: il programma di martedì 28 aprile
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È il giorno della super sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, in campo alle ore 21 per l'andata della semifinale di Champions League al Parc des Princes di Parigi. Di seguito il programma calcistico di martedì 28 aprile, che per quanto riguarda i top campionati europei vede anche una gara valida per i playoff retrocessione del massimo campionato olandese:
Champions League - Semifinale Champions
21:00 PSG - Bayern
Eredivisie - PlayOff Retrocessione (ottavi di finale)
18:45 Roda - Waalwijk
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