Le partite di oggi: il programma di martedì 7 aprile
C'è del calcio giocato in programma anche in data odierna, martedì 7 aprile 2026.
Archiviato il fine settimana pasquale dei campionati, torna al centro della scena la Champions League. Iniziano i quarti di finale della massima competizione europea per club, nella quale purtroppo non sono rimaste in corsa più squadre italiane. Due le partite in programma questa sera, con i riflettori che saranno puntati perlopiù in direzione Bernabeu, dove il Real Madrid ospita il primo atto della duplice sfida stellare contro il Bayern Monaco. Nell'altra gara in programma, l'Arsenal di Arteta va ospite dello Sporting CP a Lisbona.
Di seguito il programma delle partite di oggi, con accanto a ogni match il relativo orario del fischio d'inizio.
Champions League - Quarti di finale (andata)
21:00 - Real Madrid vs Bayern Monaco
21:00 - Sporting CP vs Arsenal