Oggi in TV, Europa League e Conference: dove vedere le gare di Bologna e Fiorentina
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Dopo la due giorni di Champions, è tempo di Europa League e Conference League con le ultime due italiane rimaste in corsa in Europa. Il Bologna ospita l'Aston Villa, mentre la Fiorentina se la vedrà con il Crystal Palace.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 9 aprile
18.45 Rayo Vallecano-AEK Atene (Conference League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
21.00 Bologna-Aston Villa (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Crystal Palace-Fiorentina (Conference League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 Porto-Nottingham Forest (Europa League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Friburgo-Celta (Europa League) - SKY SPORT
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