Washington Post - Trump chiese a Fauci: "Perché non lasciamo inondare gli USA dal Coronavirus?"

All'inizio della crisi, Donald Trump avrebbe chiesto ad Anthony Fauci, immunologo statunitense alla guida del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e principale consulente della Casa Bianca, se non fosse opportuno che le autorità lasciassero "inondare" il Paese dal Coronavirus. Il presidente degli Stati Uniti, riferisce il quotidiano che cita due fonti a lui vicine, avrebbe letteralmente fatto questa domanda al dottor Fauci, con l'idea di arrivare all'immunità di gregge. Lo stesso piano, in sostanza, inizialmente reso pubblico da Boris Johnson per il Regno Unito. "Signor Presidente, morirebbero tantissime persone", la risposta dello stesso Fauci che ha portato a cambiare in maniera drastica la strategia a stelle e strisce contro il Covid-19.