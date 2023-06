Il Torino ufficializza le date del ritiro estivo a Pinzolo: ecco le amichevoli ufficiali

Dal 17 al 28 luglio il Torino sarà in ritiro a Pinzolo, località trentina situata in Val Rendena. I granata si ritroveranno allo stadio Filadelfia per iniziare la stagione 2023-'24 con un periodo di pre-ritiro. Da lunedì 17 luglio i ragazzi di mister Juric si sposteranno in Trentino: qui verranno gettate le basi per tutti gli appuntamenti che attenderanno la squadra con allenamenti fisici, atletici e tecnico-tattici. Durante questa prima fase di preparazione in ritiro previsti due test amichevoli: il primo il 22 luglio contro la Feralpisalò e poi il 28 luglio contro il Modena. Tornerà anche l'appuntamento con i tifosi per il saluto della squadra in piazza, che avrà luogo la sera di venerdì 21 luglio.