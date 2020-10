Lapo: "Complimenti ai 12 del Barça". Ma su Twitter si scagliano contro Bernardeschi

"Complimenti ai 12 giocatori del Barça". Così, via Twitter, Lapo Elkann ha commentato il 2-0 incassato a Torino dalla Juventus contro i catalani. Una critica esplicita alla direzione arbitrale, anche se non è chiaro l'obiettivo: i tre gol annullati a Morata per pochi centimetri, o magari il rigore dubbio concesso per fallo di Bernardeschi nel finale? Il dubbio resta, ma molti utenti ipotizzano una terza strada: che Lapo volesse criticare proprio l'esterno ex Fiorentina, anche se sarebbe una considerazione decisamente ingenerosa dati i pochi minuti in campo del 33 bianconero.