Luciano Moggi: "Onore a Marotta per la scelta di non giocare sabato"

Ospite negli studi di Netweek, l'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi ha commentato la scelta dell'Inter di non sfruttare la possibilità di giocare sabato la partita di campionato contro la Roma a San Siro in deroga al lutto per il funerale di Papa Francesco che si svolgerà a Roma alle 10 di Sabato.

La partita si giocherà alle 15 di domenica.

"Ancora una volta Beppe Marotta ha fatto la scelta giusta, una scelta di ripetto e che non era assolutamente scontata visto che l'Inter giocherà una partita importantissima pochi gioni dopo contro il Barcellona in semifinale di Champions League. Non una partita qualsiasi e decisiva anche per il futuro del club, per questo ha un grande valore.

Marotta si dimostra ancora una volta un fuoriclasse, non solo nelle scelte tecniche ma anche morali"