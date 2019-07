Marcelo fermato dalla polizia in Brasile: no all'alcoltest, ritirata la patente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fuori dal giro della nazionale brasiliana dalla fine del Mondiale in Russia, Marcelo è ora in patria per trascorrere le sue vacanze. Intanto l'esterno del Real Madrid s'è visto ritirare la patente dalla Polizia locale: il calciatore è stato fermato lunedì notte da una pattuglia ma s'è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. E' scattata così la pena massima: patente ritirata e multa di 675 euro. Adesso Marcelo non potrà guidare in Brasile per un anno. Lo fa sapere O Globo.