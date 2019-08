Mirabelli: "Giampaolo, dopo il pre-campionato servirebbero idee chiare"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha detto la sua sul mercato rossonero ai microfoni di Radio Sportiva: "Per quello che Elliott ha investito, questo Milan dovrebbe essere lassù a giocarsi i primissimi posti come l'Inter".

Correa?

"Sento cifre importanti su di lui. È un buon giocatore, ma non risolve i problemi. Decide chi comanda però".

Cutrone?

"Mi è dispiaciuto che Cutrone sia andato via dal Milan. Può essere utile in ottica Nazionale e poteva esserlo per i rossoneri. Quando c'eravamo noi doveva andare in B, poi lo abbiamo riabilitato. Forse si sarebbe potuto guadagnare un po' di più dalla sua cessione".

André Silva?

"Rimane un attaccante importante. Questo volerlo dare via a tutti costi fa capire che si vuole svendere e si abbassa il prezzo. Penso che sia un giocatore di livello".

Suso?

"Suso è uno dei più forti in quel ruolo, ma non capisco chi auspica un modulo albero di Natale e farlo giocare trequartista. Dopo un pre-campionato bisogna avere le idee chiare, non cambiare in corsa. Suso è una certezza ed è stato messo dove non lo è".