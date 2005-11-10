Napoli, l'osservatore Palma: "Nel Villarreal occhio al talento Macià"

A Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto l'osservatore Marco Palma, che ha presentato tre giovani che affronteranno le italiane in Champions League.

Kyriani Sabbe (26-01-2005), terzino destro belga del Bruges. Corsa, affidabilità, grande spirito di sacrificio e ottima tecnica di base sono le caratteristiche peculiari di questo terzino destro già nazionale maggiore belga. Prodotto del settore giovanile del Bruges, il suo è stato un buonissimo percorso sia nella squadra di club sia nelle selezioni giovanili belga che frequenta sin dall’under 16 sempre con risultati lusunghieri. Nell’estate del 2023 è salito in prima squadra dove ha iniziato a farsi spazio con prestazioni sempre più convincenti. In questo avvio di stagione è stato sempre titolare sia in campionato che in Champions League. In Belgio è in testa alle classifiche di rendimento.

Somiglianza: Pedro Porro (Tottenham)

Valore di mercato: 15 milioni €

Carlos Macià (01-09-2008), centrocampista centrale spagnolo del Villarreal. Considerato uno dei giovani talenti più interessanti del calcio spagnolo. Centrocampista centrale di grande fisicità, buonissima tecnica di base ed eccellente capacità di lettura del gioco. Grande capacità di gestire il pallone, ottimo sia nell’impostare l’azione sia nel recuperare palla in fase di non possesso. Cresciuto nel Villarreal dove è stato grande protagonista nei tornei giovanili spagnoli, la scorsa estate è salito in prima squadra ed ha subito collezionato quattro presenze nella massima serie spagnola. Ottimo anche il suo percorso con le nazionali giovanili spagnole, oggi è uno dei talenti più in vista della selezione Under 20.

Somiglianza: Pape Gueye (Villarreal)

Valore di mercato: 18 milioni €

Nacho Ferri (05-10-2004), punta centrale spagnola del Feyenoord. Centravanti spagnolo dotato di un ottimo fiuto del goal. Ha mosso i primi passi nel calcio nel piccolo club Alzira dove è stato notato dagli scout dell’Eintracht Francoforte, che convinti dalla sua capacità di fare goal, lo hanno portato in Germania nell’estate del 2021. Buona la sua esperienza in Germania dove ha esordito anche con la prima squadra prima di trasferisi in Belgio. Opportunista in area di rigore, bravo nel gioco aereo, forte temperamento e bravo nel dialogo con i compagni. La scorsa estate è stato acquistato dal Feyenoord che ha investito 10 milioni € sul ragazzo. In Olanda ha iniziato benissimo con 5 gol in 7 partite.

Somiglianza: Carlos Espí (Real Madrid)

Valore di mercato: 10 milioni €