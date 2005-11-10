L'Udinese vuole riaprirla: Palma dimezza le distanze. E' 2-4 per la Roma adesso
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Andrea Piras
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Oggi alle 19:35Serie A
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31.10.2026 19:35Serie A
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C'è ancora partita al Bluenergy Stadium. L'Udinese accorcia le distanze e si porta sul 2-4 contro la Roma. A firmare il gol del -2 è Matteo Palma che riceve all'interno di rigore e con un preciso piattone supera Gollini.
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