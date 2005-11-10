Come ogni martedì, alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, l'osservatore Marco Palma ha presentato tre giovani che militano nelle squadre che affronteranno le italiane in Champions League.

Finn Jeltsch (17-07-2006), difensore centrale tedesco dello Stoccarda. Fortissimo difensore centrale dotato di grande dinamicità, aggressività in marcatura e dalla buonissima tecnica di base. Molto bravo nel gioco aereo, nelle marcature preventive e nelle chiusure in tackle. Personalità da leader e grande capacità di guidare i movimenti della difesa. Cresciuto nel Norimberga, è arrivato allo Stoccarda nel gennaio 2025, diventandone presto uno dei migliori interpreti. Sin dall’under 15 perno delle nazionali giovanili tedesche, è appena stato convocato da Jurgen Klopp in nazionale maggiore. Gli occhi di tante big del calcio europeo su di lui, soprattutto quelli di Real Madrid, Arsenal e Liverpool.

Somiglianza: Jan Paul van Hecke (Tottenham)

Valore di mercato: 35 milioni €

Dimitrios Kaloskamis (01-03-2005), trequartista greco dell'AEK Atene. Fisico e grande tecnica per questo fantasioso trequartista della nazionale greca Under 21. Cresciuto nel Panathinaikos, con cui ha raggiunto l’Under 19, per poi passare prima all’Atromitos Atene, dove ha fatto molto bene, e poi all’AEK che lo ha acquistato per circa due milioni di €. Generalmente viene schierato trequartista, dove dimostra grandi capacità di assist e ottime qualità di tiro, ma può essere utilizzato anche esterno viste le sue ottime doti di dribbling. Già dalla scorsa stagione ha iniziato a frequentare la prima squadra collezionando quattordici presenze e contribuendo alla vittoria del campionato della squadra giallonera.

Somiglianza: Giannis Konstantelias (Borussia Dortmund)

​​​​​​​Valore di mercato: 5 milioni €

David Boly (22-01-2009), terzino destro francese del PSG. Origini della Costa d’Avorio per questo velocissimo terzino destro di scuola Paris Saint Germain. Dotato di grande resistenza, attento in fase difensiva e sempre propositivo in quella offensiva, dispone di un’ ottima tecnica di base ed è preciso nell’assist e pericoloso nella conclusione. Molto buono il suo percorso sia nelle formazioni giovanili del PSG sia nelle selezioni giovanili nazionali francesi. In questa stagione si divide tra la formazione under 19 e la prima squadra con risultati lusinghieri. Ha esordito in Champions League il 3 novembre, nella partita contro il Villarreal, giocando 16 minuti e realizzando un bellissimo gol.

Somiglianza: Reece James (Chelsea)​​​​​​​

Valore di mercato: 5 milioni €