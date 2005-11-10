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L'osservatore Palma: "Inter, che qualità van den Elshout del Feyenoord"

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Daniele Petroselli
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Daniele Petroselli
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03.11.2026 15:42Altre Notizie
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L'osservatore Marco Palma a Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, ha presentato tre giovani che le italiane affronteranno in Champions League.

Tobias van den Elshout (02-02-2007), trequartista/esterno d’attacco olandese del Feyenoord. Grande tecnica di base per questo duttile trequartista olandese. Nato all’Aia, è cresciuto nelle giovanili del Feyenoord dove ha recitato il ruolo di grande protagonista. Fantasioso, bravo nel dribbling, preciso nell’assist e freddo davanti la porta, ha infatti sempre avuto alte medie realizzative. Può essere impiegato anche esterno d’attacco dove mette in mostra corsa e spirito di sacrificio. Buonissimo anche il percorso con le nazionali giovanili dei Paesi Bassi, in questo momemnto uno dei profili più interessanti dell’under 19 Orange. In questo inizio di stagione ha collezionato cinque presenze in Campionato e tre in Champions League.
Somiglianza: Harvey Barnes (Newcastle)
Valore di mercato: 7 milioni €

Andrija Bulatovic (27-12-2006), mediano/centrocampista centrale montenegrino del Lens. Nazionale maggiore del Montenegro, è un centrocampista di grande dinamicità e molto bravo in fase di contenimento. Abbina qualità e quantità in mezzo al campo, molto preciso nei passaggi sia corti che lunghi, molto bravo nella gestione della palla e in fase di pressing. Molto pulito nelle letture difensive e sempre attento nelle marcature preventive, non disdegna gli inserimenti e la conclusione da fuori area. Cresciuto in patria nel KOM Podgorica, nel 2024 ha raggiunto la prima squadra e le sue ottime prestazioni hanno attirato le attenzioni del Lens che a giugno 2025 lo ha portato in Francia investendo sul ragazzo 2 milioni €.
Somiglianza: Samuele Ricci (Como)
Valore di mercato: 9 milioni €

Gabriel Mec (11-04-2008), esterno d’attacco brasiliano del Porto. Esterno d’attacco brasiliano velocissimo e con grandi doti di dribbling. Ambidestro, caratteristica che lo rende imprevedibile nella giocata e difficile da marcare. Cresciuto nel Gremio, ha scalato le giovanili della squadra brasiliana a suon di goal e di grandi giocate, fino ad arrivare in prima squadra nel gennaio 2025. Viene schierato su entrambe le fasce dove dimostra grandissima pericolosità, grande coraggio nel puntare l’uomo e grande abilità nell’assist. Nella scorsa stagione ha giocato un ventina di ottime partite che hanno attirato le attenzioni di molti club europei, lo scorso luglio è stato acquistato dal Porto in cambio di 12 milioni €.
Somiglianza: Savio (Tottenham)
Valore di mercato: 16 milioni €

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