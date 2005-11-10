Ricomincia la Serie A ma si torna a parlare dei giovani talenti che hanno giocato nell'ultima finestra di Nations League. E a presentarli alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà è stato l'osservatore Marco Palma.

Christian Zawieschitzky (02-05-2007), portiere austriaco del Red Bull Salisburgo di grandissime doti, cresciuto nella formazione austriaca mettendosi presto in luce, dopo aver fatto benissimo nelle giovanili, si è affermato al Liefering (club satellite del Salisburgo), e nell’estate del 2026 è tornato alla casa madre e in poco tempo si è preso il posto da titolare con grandissima sicurezza. Buonissimo senso della posizione, grande agilità, esplosività e fortissima personalità. Le nazionali austriache le frequenta sin dall’under 15 sempre con risultati lusinghieri. In questa stagione è titolare fisso della porta dei biancorossi sia in campionato sia in Europa League, e primeggia nelle classifiche individuali.

Somiglianza: James Trafford (Leeds)

Valore di mercato: 10 milioni €

Idris Hopi (12-05-2008), esterno d’attacco ceco del Teplice. Veloce e tecnico esterno d’attacco di nazionalità ceca e di origini croate. Molto tecnico, ottima sensibilità di piede, bravo nel dribbling e nei tagli dall’esterno. Garantisce grande pericolosità e imprevedibilità al gioco d’attacco, sempre concentrato sul terreno di gioco, è considerato uno dei 2008 migliori del panorama calcistico dell’est Europa. Gioca in patria nel Teplice, club con cui è cresciuto e messo in mostra le sue tante qualità. La scorsa stagione con la formazione under 19 ha disputato un grande campionato e nella scorsa estate è salito in prima squadra imponendosi subito come titolare. Convocato in nazionale maggiore.

Somiglianza: Jack Grealish (Everton)

Valore di mercato: 2 milioni €

Wael Mohya (31-12-2008), trequartista/esterno d’attacco tedesco del Borussia Mönchengladbach. Origini marocchine per questo nuovo gioiello del calcio tedesco. Prodotto del Borussia Mönchengladbach, è dotato di grandissima tecnica di base, velocità di gambe e di pensiero, visione di gioco eccellente. Può essere impiegato sulla fascia o anche da trequartista vista l’inventiva, l’imprevedibilità e la grande capacità di assist. Marcatore più giovane in Bundesliga della storia del Borussia, in questa stagione (disgraziata) dei tedeschi sta risultando l’unica nota lieta del campionato, a conferma la convocazione in nazionale maggiore, dove Jurgen Klopp lo ha voluto per visionarlo da vicino e conoscerlo personalmente.

Somiglianza: Marcus Tavernier (Bournemouth)

Valore di mercato: 20 milioni €