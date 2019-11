Nasce il marchio “Samp for People”: cresce collaborazione col Gaslini

Nasce un nuovo marchio in casa Samp. Il club blucerchiato rafforza ancora di più il proprio rapporto con l’ospedale Gaslini di Genova sempre con il comune denominatore della solidarietà. “Un cappello che raccoglie le iniziative sociali della Sampdoria - ha detto il Responsabile dell’Area Marketing blucerchiata Marco Caroli -. Un’iniziativa nata per diffondere brand Samp ma anche per dare un contributo dove ci sono le necessità”.

Gli obiettivi - Le mission sono quattro: la prima è il rilancio ulteriore della collaborazione col Gaslini. La seconda è dare visibilità alle iniziative dell’istituto pediatrico del capoluogo ligure allo stadio nel corso dei match casalinghi della Samp. La terza è aumentare le missioni estere, come per esempio la presenza di tecnici blucerchiati in Uganda. Infine, la creazione all’interno dell’ospedale di un centro di accoglienza per le famiglie estere che vengono a Genova per curare i bambini. “Daremo un luogo fisico di circa 40 metri quadrati - prosegue Caroli - attraverso i quali verrà fatta attività di mediazione culturale e dove sarà possibile insegnare alle famiglie la lingua italiana per sentirsi più a loro agio nel loro paese. Tutti in società prendiamo queste attività con grandissima voglia “.

Le parole dal palco - “Genova è una città con tanti brand - ha detto dal palco il presidente del Gaslini Pietro Pongiglione - come lo stesso Gaslini, e questo rappresenta una ricchezza per la stessa città. La cita ha grande disponibilità al volontariato e festeggiare questo con una nuova iniziativa che rafforza la collaborazione con la Samp è molto bello”. Successivamente ha preso la parola il direttore generale del Gaslini Paolo Petralia: “Volevo evidenziale l’organicità del progetto: eccellenza e internazionalità. Eccellenza vuole dire il meglio e questo su scala internazionale. Tutto questo viene rivolto a chi possa avere bisogno di qualcosa. Sono iniziative che la Samp da sempre fa, come la visita a Pasqua, ma qui c’è un passo in avanti: la costruzione di un sistema. Qualcosa di grande, grazie Sampdoria”. “Ringrazio sia il mio presidente che il dg e a nome del presidente della Samp - ha concluso il consigliere d’amministrazione blucerchiato Paolo Repetto - possiamo dire che il club nei confronti del Gaslini ha un rapporto molto affettivo e faremo una vita insieme per quanto riguarda le attività che si possono collegare. Non dico altro che di continuare questa opera e perseguire le nostre esperienze in modo più stretto”.