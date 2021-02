RBN - Carmignani: "È sempre più la Juventus di Pirlo. Handanovic? Forte solo tra i pali"

vedi letture

L'ex portiere della Juventus Pietro Carmignani ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down': "La parata di Buffon su Darmian? È un numero uno, i numeri uno hanno tutto, fisico, capacità di prevedere e pensare prima degli altri, hanno la reattività dovuta a una questione non solo fisica ma anche psichica. Buffon è ancora un numero uno e lo rimarrà per sempre. La vittoria contro l'Inter? È sempre più la Juve di Pirlo, che muove le pedine come ritiene opportuno senza guardare in faccia a nessuno. La squadra fa quello che deve fare e lo fa bene. È una squadra che credo sia arrivata al momento giusto per la volata finale in tutti i traguardi. Non è facile arrivare in fondo in tutte le competizioni, ma questa Juve può farcela".

Su Handanovic: "Capita, sono capitati anche a Buffon. Sicuramente i grandi portieri sbagliano meno degli altri. Handanovic è un grande portiere quando è tra i pali. Non riesce bene nelle uscite alte e nella previsione del gioco. Lì ha fatto una gol che non doveva fare, non c'era nessun pericolo. Poi Ronaldo ha fatto un colpo da biliardo".

Clicca sul podcast in calce per la trasmissione integrale.