Roma, Juventus e Fiorentina: le designazioni arbitrali di Europa League e Conference League

La UEFA ha reso noti gli arbitri per le gare di andata dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì 13 aprile. Feyenoord-Roma sarà diretta dallo spagnolo Josè Maria Sanchez Martinez. Assistenti Raul Cabanero e Inigo Prieto, quarto uomo Cesar Soto Grado, al VAR ci saranno Juan Martinez Munuera e Guillermo Cuadra. Per Juventus-Sporting Lisbona designato il turco Halil Umut Meler, assistenti Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy, quarto uomo Arda Kardeler, al VAR il francese Jerome Brisard e il turco Abdulkadir Bitigen.

Il bosniaco Irfan Peljto arbitrerà invece Lech Poznan-Fiorentina, gara d'andata dei quarti di finale di Conference League in programma in Polonia sempre giovedì 13 aprile alle 21. Assistenti i connazionali Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo, quarto uomo Milos Gigovic. Al VAR ci sarà lo svizzero Fedayi San, assistito dal croato Ivan Bebek.