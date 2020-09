Roma, sabato l'esordio in campionato: le immagini di Dzeko e Pedro dalla seduta odierna

Primo allenamento della settimana - stamani - per la Roma di Fonseca, attesa sabato sera dall'eosrdio in campionato contro l'Hellas Verona (ore 20.45 allo stadio Bentegodi). In campo, come testimoniano le foto del club sul profilo Twitter ufficiale, anche Pedro (uno degli acquisti estivi più attesi) e Dzeko (tra i più chiacchierati sul mercato).