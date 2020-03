Roma, slitta a lunedì 6 aprile l’apertura della finestra per richiedere il rimborso dei biglietti

Nuovo comunicato della Roma in merito ai rimborsi dei biglietti per la sfida contro il Siviglia di Europa League. Questo il testo: "In conseguenza di quanto disposto dal DPCM firmato il 9 marzo per il contrasto alla diffusione del Covid-19, l'AS Roma desidera informare i tifosi su alcune novità inerenti le modalità di rimborso per i biglietti della partita Roma-Sevilla del prossimo 19 marzo.

Acquisti effettuati online su www.asroma.com

Come precedentemente comunicato in data 6 marzo 2020, il rimborso per tutte i biglietti acquistati su asroma.com è stato avviato e l’accredito dell’importo pari al valore dei biglietti avverrà nelle prossime settimane.

Acquisti effettuati presso i punti vendita

Slitta a lunedì 6 aprile l’apertura della finestra temporale per richiedere il rimborso dei biglietti acquistati presso gli AS Roma Store e i Punti vendita Vivaticket.

Da lunedì 16 marzo sarà possibile richiedere il rimborso per tutti gli acquisti effettuati tramite il Call Center AS Roma. Per tutti gli interessati sarà sufficiente mandare una mail di richiesta all’indirizzo tifosi@asroma.it.

Per tutti il termine ultimo di richiesta rimborso è posticipato a mercoledì 15 aprile 2020.

Si comunica infine che il Club fornirà quanto prima maggiori informazioni relative ai biglietti delle partite Siviglia-Roma, Roma-Sampdoria e Roma-Udinese".