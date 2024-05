Ufficiale Pontedera, entrano tre nuovi soci nel club. Trasferite le quote di Navarra

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente che il Pontedera comunica "che, in data odierna, presso lo Studio del Notaio Marinella, si è perfezionato il trasferimento di quote sociali detenute da Navarra spa e Ctl Ecology, con ingresso di tre nuovi soci.

La società esprime la propria riconoscenza ai soci uscenti per aver dimostrato amore e passione per i colori granata e formula un grande in bocca al lupo ai nuovi soci.

La società ringrazia lo studio commerciale Landi e Mannini e il Notaio Marinella per l’assistenza prestata e la professionalità dimostrata".