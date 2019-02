© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marek Hamsik in Cina, c'è l'intesa e anche l'ok del calciatore per l'approdo al Dalian Yifang. Protagonista nel match contro la Sampdoria, il capitano del Napoli ha lasciato il San Paolo rispondendo velocemente a una domanda sul suo possibile addio alla maglia azzurra. "Marek, è la sera del saluto?", è stato chiesto al numero 17 che ha prontamente detto: "Ma che saluto...". Hamsik, tra l'altro, è uscito per ultimo dall'impianto di Fuorigrotta poiché sorteggiato per il controllo antidoping.