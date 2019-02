TMW - Hamsik al Dalian Yifang, le cifre che hanno convinto lo slovacco

Fonte: Raimondo De Magistris e Niccolò Ceccarini

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla trattativa: per Marek Hamsik in Cina è praticamente fatta. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il Dalian Yifang ha offerto un ingaggio monstre al capitano del Napoli. Il numero 17 azzurro, dal 2007 all'ombra del Vesuvio, ha già accettato un'offerta da nove milioni di euro più uno di bonus. Un totale di dieci milioni a stagione, per un contratto su base triennale. Lo slovacco, di fronte questa proposta, non ha saputo dire di no. Accettando di fatto l'offerta. Decisivo il rilancio del club cinese che, per chiudere la trattativa, ha deciso di avvicinarsi alla richiesta del Napoli da venti milioni di euro per il cartellino.