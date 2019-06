TMW RADIO - Buffon-Juve, Galli: "Il migliore nella storia del nostro calcio"

© foto di Federico De Luca

Giovanni Galli è favorevole al ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus. Attraverso le frequenze di TMW Radio, nella trasmissione Stadio Aperto, l'ex portiere di Milan e Napoli ha commentato la decisione dell'esperto estremo ormai ex Paris Saint-Germain. "Io l'ho sempre definito come il miglior portiere nella storia del calcio italiano. Qualcuno mi dice di Zoff, ma nessuno ha mai vissuto le varie epoche come ha fatto Buffon. Lui ha attraversato l'evoluzione del ruolo di portiere, passando dal gioco esclusivamente con le mani a quello con i piedi. Un anno fa ha fatto una scelta, forse non si sentiva ancora pronto a essere soltanto una riserva e ha dunque accettato l'avventura al Paris Saint-Germain. La Juve ha deciso di riportare nello spogliatoio chi conosce la storia e chi conosce come si gestiscono tante situazioni. La Roma ha perso un punto di riferimento come De Rossi, la Juve ha fatto l'inverso: ha ripreso un grande riferimento. I bianconeri hanno perso Barzagli ma in uno spogliatoio serve sempre un grande calciatore, c'era bisogno di gente di spessore e di chi conosce la storia del club. Gigi l'ha vissuta sulla propria pelle, accettando anche la retrocessione in Serie B. E' stata una mossa azzeccatissima da parte dei bianconeri, ora Perin deve assolutamente andare a giocare altrove", le parole di Galli.

