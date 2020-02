vedi letture

Torino, allenamento e partitella in vista del Napoli: lavoro sulla parte atletica per Millico

Allenamento tecnico-tattico al Filadelfia per il Torino in vista della trasferta di sabato a Napoli. La seduta si è conclusa con una partitella a campo e tempo ridotti. Lavoro sulla parte atletica per l'attaccante Millico. Domani in calendario un'altra sessione di lavoro mattutina. Lo riporta il sito ufficiale del club granata.