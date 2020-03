Vergogna in UK, dr Jessen: "Italiani usano la scusa Coronavirus per una lunga siesta"

“Gli italiani stanno usando la pandemia come scusa per una lunga siesta”. Parole shoccanti, che arrivano dalla Gran Bretagna e in particolare dal dottor Christian Jessen. Il medico e conduttore britannico, relativamente noto anche nel nostro Paese per trasmissioni come Malattie imbarazzanti o Grassi contro magri, si è lasciato andare a dichiarazioni francamente inaccettabili su FUBAR Radio: “Potrebbe essere un po’ razzista, magari serviranno delle scuse. Ma gli italiani userebbero qualsiasi scusa per chiudere tutto e smettere di lavorare per un po’. Boris Johnson? Sono d’accordo con lui, mi sembra che questa epidemia riguardi più la stampa che la realtà. Se ci pensate, l’influenza uccide migliaia di persone ogni anno”.