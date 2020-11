Zambrotta promuove Pirlo: "Ci sono delle attenuanti. Non vedremo una sola Juventus"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gianluca Zambrotta parla di Juventus e dell'impatto di Pirlo sulla panchina bianconera: "In campo è stato un fuoriclasse, il migliore al mondo con Xavi e Iniesta: non mi sorprende vederlo in panchina. E aggiungo: non è un caso che campioni come Guardiola e Ancelotti siano stati dei centrocampisti fortissimi: li chiamerei “calciatori pensanti”, come Andrea".

Cosa non ha funzionato finora e dove potrà insistere?

"Le attenuanti ci sono: come la preparazione, periodo fondamentale quando si cambia così tanto, in pratica assente. E non dimentico gli infortuni: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Dybala... Pirlo non ha mai lavorato con la rosa al completo. E arrivare dove si vince lo scudetto da nove anni non è facile: come minimo gli avranno chiesto il decimo, ma servirà tempo. Non vedremo una sola Juve, ma tante e diverse. Io sono fiducioso".