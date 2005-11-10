Mario Rui riparte dalla terza serie portoghese: l'ex Napoli firma con il Belenenses

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Mario Rui riparte dalla terza serie portoghese: l'ex Napoli firma con il BelenensesUfficiale
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Andrea Piras
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21.10.2026 13:12Calcio estero
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Mario Rui riparte dalla terza serie portoghese. L'ex difensore del Napoli è infatti un nuovo acquisto del Belenenses. A darne l'annuncio è lo stesso club lusitano con un post pubblicato sui propri canali social: "Campione d'Italia e vincitore della UEFA Nations League con il Portogallo, Mário Rui è un nuovo giocatore del Belenenses.
A 35 anni, Mário Rui arriva al Restelo forte di un curriculum di alto livello: oltre alla Coppa Italia conquistata in carriera, vanta una partecipazione al Mondiale 2018 con il Portogallo e una lunga esperienza ai massimi livelli del calcio europeo".
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