L'acquisto più caro del Leverkusen può lasciare la Germania: 3 club di Premier su Tillman

Malik Tillman è l'acquisto più caro della storia del Bayer Leverkusen, ma potrebbe presto lasciare la Germania. Arrivato nel 2025 per sostituire Florian Wirtz, secondo quanto riportato dalla Bild, a causa dello scarso minutaggio che gli sta concedendo Carles Martinez, non è molto contento e questo fa sì che la Premier League monitori con grandissima attenzione ciò che succede.

I club interessati

I 35 milioni di euro spesi non cambiano molto le cose: Brighton, Fulham e Bournemouth potrebbero tornare alla carica a gennaio. Nel 2026-2027 è sceso in campo 6 volte (una in Coppa DFB, una in Europa League e 4 in Bundesliga), propiziando un gol con un tiro in porta respinto in 312 minuti complessivi. Il suo contratto il 30 giugno 2030.