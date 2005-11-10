L'acquisto più caro del Leverkusen può lasciare la Germania: 3 club di Premier su Tillman
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 15:41Calcio estero
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14.10.2026 15:41Calcio estero
Il trequartista 23enne è stato pagato 35 milioni di euro nell'estate del 2025 ed è attenzionato da Brighton, Fulham e Bournemouth.
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Malik Tillman è l'acquisto più caro della storia del Bayer Leverkusen, ma potrebbe presto lasciare la Germania. Arrivato nel 2025 per sostituire Florian Wirtz, secondo quanto riportato dalla Bild, a causa dello scarso minutaggio che gli sta concedendo Carles Martinez, non è molto contento e questo fa sì che la Premier League monitori con grandissima attenzione ciò che succede.
I club interessati
I 35 milioni di euro spesi non cambiano molto le cose: Brighton, Fulham e Bournemouth potrebbero tornare alla carica a gennaio. Nel 2026-2027 è sceso in campo 6 volte (una in Coppa DFB, una in Europa League e 4 in Bundesliga), propiziando un gol con un tiro in porta respinto in 312 minuti complessivi. Il suo contratto il 30 giugno 2030.
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