Tillman del Bayer Leverkusen racconta Pulisic: "Sottovalutato, è tra i migliori al mondo"

Malik Tillman, centrocampista del Bayer Leverkusen e compagno di Christian Pulisic nella nazionale degli Stati Uniti, è stato intervistato dal portale specializzato sui rossoneri MilanNews.it, per approfondire quanto sta facendo il suo connazionale in questo avvio di stagione nel Milan.

Spiega Tillman: "Christian ha qualità che tanti giocatori possono solo sognarsi. È un bel giocatore e da anni sta dimostrando il suo livello, che sia in Serie A con il Milan o con la nazionale americana. È davvero bellissimo giocare con lui. Ma negli USA non c'è solo lui: se rimaniamo uniti come squadra, abbiamo belle speranze di andare lontano nel Mondiale".

Quindi il centrocampista del Bayer Leverkusen si concentra in conclusione di intervista su come viene considerato Pulisic nel panorama del grande calcio mondiale: "Probabilmente è sottovalutato, sì. Per me fa parte dei migliori e non solo per i gol e gli assist. Ma soprattutto per come attira i giocatori su di sé e li batte nell'uno contro uno. È una grandissima ala che non ha nulla da invidiare ai migliori al mondo". I tifosi del Milan dovrebbero preoccuparsi per le voci che vorrebbero il Manchester United su Pulisic? Termina così Tillman: "Non ne abbiamo parlato, la Premier League è un grande campionato, che conosce già, avendoci giocato in precedenza. Prenderà lui la decisione migliore".