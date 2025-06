Ufficiale Al Feyenoord non è andata bene, mister Priske torna allo Sp. Praga dopo 12 mesi

Brian Priske è stato nominato nuovo allenatore della prima squadra dello Sparta Praga. Lo ha annunciato il club ceco con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Il tecnico danese, che ha guidato il club alla vittoria del campionato nella stagione 2022/23 e alla doppietta nazionale nella stagione successiva, torna a Letná. Ha firmato un contratto pluriennale con lo Sparta", si legge.

"Vorrei dare il benvenuto a Brian: sa esattamente in che tipo di ambiente si trova. Sono fermamente convinto che proseguirà il lavoro di successo già attuato in passato, riportando i giocatori sulla strada della vittoria e aiutando ancora una volta lo Sparta a vincere trofei", ha dichiarato František Čupr, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dello Sparta Praga.

"Tra luglio 2022 e giugno 2024, Priske ha diretto la squadra in 96 gare ufficiali, con una media di 2,19 punti a partita. Dopo aver lasciato lo Sparta nell'estate del 2024, Priske ha assunto la guida del Feyenoord Rotterdam. Ha guidato la squadra olandese in 33 partite ufficiali, ha vinto la Supercoppa d'Olanda e ha offerto prestazioni notevoli in UEFA Champions League, tra cui un pareggio in trasferta contro il Manchester City e una vittoria in casa contro il Bayern Monaco".

Il direttore sportivo Tomáš Rosický ha avuto un ruolo attivo nelle trattative per il ritorno di Priske. Nonostante il recente ricovero in ospedale per problemi cardiaci, Rosický è rimasto in stretto contatto con il club e ha collaborato con František Čupr e Tomáš Sivok per raggiungere l'accordo: "Avevamo una lista di allenatori provenienti da diversi campionati europei e abbiamo avuto discussioni o incontri con molti di loro in diverse fasi del processo. Nel caso di Brian, la sua conoscenza dell'ambiente, della struttura del club e i suoi precedenti successi hanno giocato un ruolo chiave nella decisione finale", ha dichiarato Rosický,