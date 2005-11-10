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Arsenal, per Rice nessun dubbio sul Pallone d'Oro: "È già di Kane, i numeri parlano da soli"

Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 14:56Calcio estero
22.10.2026 14:56Calcio estero
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Queste le parole del centrocampista, decisivo con il gol del 2-2 a Monaco di Baviera
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Bayern nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, il centrocampista dell'Arsenal Declan Rice ha indicato l'attaccante della formazione bavarese, nonché compagno di Nazionale, Harry Kane come il favorito indiscutibile per la vittoria del Pallone d'Oro.

"I suoi numeri parlano da soli, l'anno che ha fatto è stato straordinario"

"È il vincitore netto. I suoi numeri parlano da soli, l'anno che ha fatto è stato straordinario. Quando gioci insieme a lui ti rendi conto di quanto sia forte, e quando ci giochi contro vedi quanto sia una spina nel fianco. È mostruoso, un giocatore fortissimo e sono fortunato a poterci giocare insieme, un po' meno fortunato quando devo affrontarlo da avversario", ha dichiarato Rice.

La cerimonia di consegna del Pallone d'Oro si terrà il 26 ottobre a Londra. La scelta non è casuale, ma si celebra la prima storica edizione, vinta da Stanley Matthews. La cerimonia prenderà il via alle ore 21. Ogni membro della giuria sceglie e vota 10 giocatori dalla lista composta di 30 candidati, a loro si aggiungono membri della redazione de L'Equipe e dagli ambasciatori UEFA (Figo e Capello per il premio maschile). Il premio viene assegnato a chi otterrà il maggior numero di voti.

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