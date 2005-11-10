Declan Rice è pronto a legarsi ancora più a lungo all'Arsenal. Il centrocampista inglese ha raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto fino al 2031, con un adeguamento economico che lo porterà allo stesso livello di Bukayo Saka, diventando uno dei giocatori più pagati della rosa di Mikel Arteta.

Un investimento da leader

Arrivato nell'estate 2023 dal West Ham per la cifra record di 105 milioni di sterline, Rice aveva firmato un accordo valido fino al 2028, con opzione per un'ulteriore stagione. Il nuovo contratto prevede invece un aumento significativo dello stipendio, che dovrebbe salire dagli attuali circa 250 mila sterline a settimana a quota 300 mila.

Una scelta che conferma il ruolo centrale del classe 1999 nel progetto dei Gunners. Rice è stato infatti uno dei protagonisti della storica stagione che ha riportato l'Arsenal al titolo inglese dopo 22 anni di attesa.

Arteta blinda i pilastri del progetto

Dopo un periodo condizionato da problemi fisici, Rice è tornato ai suoi livelli nella recente sfida contro la Spagna, dimostrando nuovamente la sua importanza anche per la Nazionale. L'Arsenal non si ferma però al rinnovo del centrocampista: il club ha raggiunto un'intesa anche per il prolungamento di Jurriën Timber, altro elemento fondamentale per Arteta. Il tecnico spagnolo, fresco di rinnovo fino al 2030, e il direttore sportivo Andrea Berta stanno lavorando per blindare i protagonisti del progetto: nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità anche per David Raya e Piero Hincapié.