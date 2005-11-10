Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Declan Rice risponde a Souness: "Gioco un calcio da vecchio? I miei numeri parlano da soli"

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 12:58Calcio estero
16.11.2026 12:58Calcio estero
Fonti preferite
Il centrocampista dell'Arsenal replica alle critiche dell'ex Liverpool, che lo aveva accusato di giocare un calcio poco moderno.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Declan Rice non ci sta e risponde a Graeme Souness. L'ex centrocampista del Liverpool aveva criticato duramente il modo di giocare del nazionale inglese, accusandolo di abbassarsi troppo spesso sulla linea dei difensori per impostare l'azione. "È calcio da vecchio. È come barare. Un modo di giocare da centrocampista di una volta", aveva dichiarato Souness, arrivando a sostenere che Rice sarebbe più adatto al ruolo di centrale difensivo e che non sarebbe un centrocampista completo. Interpellato sulla questione durante la conferenza stampa con l'Inghilterra, il giocatore dell'Arsenal ha risposto con una battuta: "I miei numeri da quando sono arrivato all'Arsenal parlano da soli. Per un difensore centrale, direi che non sono affatto male!".

La spiegazione di Rice in conferenza

Rice ha poi spiegato perché il suo modo di interpretare il ruolo sia legato alle esigenze del calcio moderno. "Guardate Harry Kane: nella nostra recente partita contro il Bayern Monaco è sceso vicino ai centrali difensivi 20-30 volte per ricevere il pallone. Il calcio è cambiato. Si tratta di liberarsi dalla marcatura, occupare zone diverse, creare superiorità numerica e situazioni di due contro uno, oltre a far avanzare la squadra". Il centrocampista ha aggiunto di lavorare costantemente con Mikel Arteta per migliorare la propria capacità di costruire dal basso e trovare nuove soluzioni.

Nessuna polemica contro Souness

Nessuna polemica personale, comunque, nei confronti dell'ex leggenda scozzese. "Graeme ha la sua opinione, probabilmente ce l'ha da quando giocavo al West Ham. Non posso cambiarla, posso soltanto scendere in campo, giocare bene e ignorare le critiche", ha concluso.

Articoli correlati

Immagine news 1
Inghilterra, Rice: "Eravamo certi che oggi ce l'avremmo fatta a battere la Spagna"
Immagine news 2
Arsenal, per Rice nessun dubbio sul Pallone d'Oro: "È già di Kane, i numeri parlano da soli"
Immagine news 3
Tocca a Rice: trattativa avanzata per il rinnovo con l'Arsenal. Con aumento di stipendio

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
13:12 Calcio estero
Haaland rompe il silenzio sul caso Manchester City: "Ho scelto bene e sono felice qui"
Immagine news 2
12:58 Calcio estero
Declan Rice risponde a Souness: "Gioco un calcio da vecchio? I miei numeri parlano da soli"
Immagine news 3
12:42 Calcio estero
Barcellona, l'appello di Cubarsí: "I difensori meritano più riconoscimento". E sogna Anfield
Immagine news 4
12:27 Calcio estero
Brasile, Ancelotti lancia dal 1' l'obiettivo di Milan e Roma: "Endrick titolare col Singapore"
Immagine news 5
11:42 Calcio esteroTMW
TMWBelgio, chi raccoglierà l'eredità di Lukaku? CDK falso 9, ma Van Bommel valuta un ex Juve
Immagine news 6
11:26 Calcio esteroTMW
TMWLukaku lascia il Belgio: della Golden Generation resta solo De Bruyne (con Courtois in pausa)
Immagine news 7
11:12 Calcio esteroTMW
TMWLukaku dice addio al Belgio, tutti i numeri di una leggenda: quasi 100 gol in 135 presenze
Immagine news 8
10:57 Calcio estero
Addio Belgio, Lukaku come Messi e CR7: "16 anni incredibili, sono in pace con la mia decisione"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Mancini sbaglia partita, De Bruyne fa a pezzi l’Italia. A Napoli è colpa di Allegri? Milan, ecco Krosche che vuole lo scudetto con Tresoldi e Inacio. Tre giovani per Napoli: Varela, Bakola e Cacciamani. Juve punta Sorloth e Balde
Primo piano
Immagine top news n.0 Bernasconi rinnova con l'Atalanta: il comunicato ufficiale della Dea
Immagine top news n.1 Belgio, chi raccoglierà l'eredità di Lukaku? CDK falso 9, ma Van Bommel valuta un ex Juve
Immagine top news n.2 Milan, preoccupazione per Maignan: il portiere oggi in Italia, domani gli esami. Il punto
Immagine top news n.3 De Cuyper, il gol all’Italia riaccende il mercato: il retroscena sul tentativo del Milan nel 2025
Immagine top news n.4 L’uomo dietro il Primitivo di Ronaldinho: "Le leggende, come i grandi vini, durano nel tempo"
Immagine top news n.5 Pio Esposito somiglia più a Vieri o più a Toni? Più calzante il paragone del fratello
Immagine top news n.6 Ha snobbato tre big di Serie A, ora Perrone si avvicina al rinnovo con il Como: le ultime
Immagine top news n.7 Il mercato dell'Inter a gennaio sarà una sessione soltanto da spettatrice?
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW "Bello vedere Ronaldinho in campo, è ancora un esempio per i bambini". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il mercato dell'Inter a gennaio sarà una sessione soltanto da spettatrice?
Immagine news podcast n.2 Paulo Fonseca befferà i due club del passato italiano nella corsa a Endrick?
Immagine news podcast n.3 Osmajic e Varela saranno i 9 più cercati della Serie A a gennaio
Immagine news podcast n.4 Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paganini sul mercato della Juventus: "Sorloth può andare in porto. Bisogna investire"
Immagine news Serie A n.2 Davide Frattesi rimpianto Inter? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Bologna, Palladino uno che fa gruppo. Potrebbe ambire a una big"
Serie A
Immagine box news Serie A Bonazzoli e Nicola di nuovo insieme? L'attaccante è il primo obiettivo del Venezia
Immagine box news Serie A Elezioni FIGC, Galliani rinuncia al ricorso contro Malagò: "Il calcio ha bisogno di serenità". Il 14 dicembre si vota
Immagine box news Serie A Panchina d'Oro, 35ª edizione, per la Serie A vince Cristian Chivu dell'Inter
Immagine box news Serie A Altra occasione persa: a 25 anni ancora non è chiaro il livello di Nicolò Fagioli
Immagine box news Serie A Milan in ansia per Maignan, Lukaku dice addio alla Nazionale: le top news delle 13
Immagine box news Serie A Bologna, riflettori accesi su Cambiaghi dopo l'exploit in Nazionale. Piace alla Roma
Serie B
Immagine box news Serie B Südtirol, Brik prolunga il contratto: accordo fino al 30 giugno 2030
Immagine box news Serie B Mantova, la Cremonese insiste per Bragantini: pronta una nuova offensiva a gennaio
Immagine box news Serie B Anelli brilla in Serie C: Vicenza e Carrarese sulle tracce del bomber del Renate
Immagine box news Serie B Mantova, la carica di Trimboli: "Chiudiamo bene l'anno, poi divertiamoci nel girone di ritorno"
Immagine box news Serie B Sampdoria, torna di moda il nome di Pierini: l'attaccante può essere un obiettivo per gennaio
Immagine box news Serie B In Nazionale torna il vero Pohjanpalo: appannato al Palermo, mattatore con la Finlandia
Serie C
Immagine box news Serie C Gubbio, Ernesto Salvini in pole per il ruolo di direttore sportivo: attesa per l'ufficialità
Immagine box news Serie C Fusco nel mirino della Serie B: Avellino e Cesena seguono l'attaccante della Cavese
Immagine box news Serie C La Serie C non ha bisogno di Ronaldinho
Immagine box news Serie C Forlì, si raffredda la pista Cassani: nodo staff. Anche Dossena prende tempo, possibile rinvio
Immagine box news Serie C Livorno, Regazzetti torna in campo dopo l'operazione: ora una nuova pausa per la chemioterapia
Immagine box news Serie C Anelli trascinatore, Sonzogni tradisce: top e flop della 14ª giornata del Girone A di Serie C
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Belgio-Italia
Immagine box news Pronostici Pronostico Spagna-Inghilterra, è sfida per il primo posto
Immagine box news Pronostici Pronostico Belgio-Italia, missione qualificazione: gli Azzurri non possono sbagliare
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Luca Rossettini vince la Panchina d'Oro femminile: "Una grande emozione, ringrazio tutti"
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 7ª giornata: Roma da impazzire, Juve in rimonta. Bene la Fiorentina
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 7ª giornata: la Juve batte l'Inter segnando 3 gol dall'89'
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, il programma della 7ª giornata: doppio derby, a Como e Inter-Juve
Immagine box news Calcio femminile Lazio Women, Grassadonia: "Subito un gol assurdo. Avanti, gli alibi sono per i perdenti"
Immagine box news Calcio femminile Fiorentina Femminile, Severini: "Molto orgogliose di questa vittoria, obiettivo terzo posto"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una "perla di ragazzo" e un fenomeno in campo: la storia di "Magic Box" Zola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, nel numero di novembre lo speciale VAR, Kimi Antonelli e l'intervista esclusiva a Sarah Fahr
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
16 novembre 2005, la battaglia di Istanbul: Gritching finisce all'ospedale, la Svizzera ai Mondiali
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 5 difensori da svincolare: da Dragusin a Cambiaso
Sportissimo
Newsticker
07:03 Nations League amara: Belgio-Italia 4-1, qual è la vera Nazionale?
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
13/11 Nasce Milan Sports & Entertainment, l’annuncio di RedBird Capital Partners
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa