Declan Rice risponde a Souness: "Gioco un calcio da vecchio? I miei numeri parlano da soli"

Declan Rice non ci sta e risponde a Graeme Souness. L'ex centrocampista del Liverpool aveva criticato duramente il modo di giocare del nazionale inglese, accusandolo di abbassarsi troppo spesso sulla linea dei difensori per impostare l'azione. "È calcio da vecchio. È come barare. Un modo di giocare da centrocampista di una volta", aveva dichiarato Souness, arrivando a sostenere che Rice sarebbe più adatto al ruolo di centrale difensivo e che non sarebbe un centrocampista completo. Interpellato sulla questione durante la conferenza stampa con l'Inghilterra, il giocatore dell'Arsenal ha risposto con una battuta: "I miei numeri da quando sono arrivato all'Arsenal parlano da soli. Per un difensore centrale, direi che non sono affatto male!".

La spiegazione di Rice in conferenza

Rice ha poi spiegato perché il suo modo di interpretare il ruolo sia legato alle esigenze del calcio moderno. "Guardate Harry Kane: nella nostra recente partita contro il Bayern Monaco è sceso vicino ai centrali difensivi 20-30 volte per ricevere il pallone. Il calcio è cambiato. Si tratta di liberarsi dalla marcatura, occupare zone diverse, creare superiorità numerica e situazioni di due contro uno, oltre a far avanzare la squadra". Il centrocampista ha aggiunto di lavorare costantemente con Mikel Arteta per migliorare la propria capacità di costruire dal basso e trovare nuove soluzioni.

Nessuna polemica contro Souness

Nessuna polemica personale, comunque, nei confronti dell'ex leggenda scozzese. "Graeme ha la sua opinione, probabilmente ce l'ha da quando giocavo al West Ham. Non posso cambiarla, posso soltanto scendere in campo, giocare bene e ignorare le critiche", ha concluso.