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Inghilterra, Rice: "Eravamo certi che oggi ce l'avremmo fatta a battere la Spagna"

Paolo Lora Lamia
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Paolo Lora Lamia
Oggi alle 23:46Calcio estero
15.11.2026 23:46Calcio estero
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Il centrocampista dell'Arsenal: "Siamo venuti qui per imporre il nostro gioco. La doppia parata di Trafford? Eccezionale".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Declan Rice, centrocampista dell'Inghilterra, ha parlato ai microfoni di ITV dopo il successo sulla Spagna: "Sapevamo di poterli battere. Eravamo certi che oggi ce l'avremmo fatta. Dopo la partita contro la Croazia, il messaggio del mister è stato molto positivo. L'intento di tutto il gruppo, lavorando all'unisono, era quello di venire qui non per stare a guardare e aspettare il contropiede, ma per imporre il nostro gioco". Il piano partita: "Lo sapevamo fin dal primo minuto; i primi 10 minuti sono stati probabilmente il nostro miglior avvio di gara. Pressing costante: avremmo potuto segnare due o tre gol".

Un finale concitato: "Il cartellino rosso ha cambiato l'andamento della partita; onestamente, avremmo potuto realizzare qualche rete in più. Se non fossimo rimasti in dieci, avremmo gestito meglio il possesso palla, trovato più varchi e creato più spazi, il che avrebbe probabilmente portato a interventi duri come quelli che si sono visti nel secondo tempo". Una vittoria significativa: "Restare in dieci uomini per mezz'ora e riuscire a vincere 3-2 contro una squadra imbattuta da 43 partite è un risultato enorme".

Battere i campioni del mondo: "È il calcio. Semplicemente non era la giornata dell'Argentina. A volte il calcio va così: le dinamiche cambiano e la situazione prende una piega diversa. Quando hanno segnato il secondo gol, per un momento si è temuto che l'inerzia della partita potesse ribaltarsi a causa della loro pressione. Ma grazie alla nostra resilienza e al lavoro difensivo – con i ragazzi che guardavano l'orologio, consapevoli che mancava poco alla fine – siamo riusciti a mantenere alta l'intensità, dando tutto per questa maglia, per questa squadra, per i compagni e per il mister... è una vittoria straordinaria. La doppia parata di Trafford? Eccezionale. È successo tutto in un lampo, in una frazione di secondo. Compiere due parate nel giro di due secondi è qualcosa di incredibile. Una serata memorabile per lui. Semplicemente fantastico".

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