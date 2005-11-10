Arturo Vidal difende Cristiano Ronaldo: "È una vergogna, bisogna proteggerlo"

Arturo Vidal ha preso le difese di Cristiano Ronaldo, affrontato più volte da avversario durante la sua carriera in Europa, dopo l'esclusione del portoghese dalla Nazionale e ha puntato il dito contro il commissario tecnico Jorge Jesus. s. "È una vergogna, un giocatore che è tra i quattro migliori della storia. È molto brutto che esca così", ha dichiarato Vidal.

"Cristiano ha tutto il diritto di fare ciò che vuole"

Vidal ha poi difeso la decisione di Ronaldo di abbandonare il ritiro della Nazionale portoghese dopo lo scontro con il commissario tecnico.



"Cristiano ha tutto il diritto di fare ciò che vuole, perché quello che ha fatto al calcio e alla Nazionale portoghese è stato portarla a un altro livello", ha sottolineato l'ex giocatore della Juventus.

La polemica era esplosa dopo che Ronaldo non era entrato in campo nella sfida contro la Norvegia. Jorge Jesus aveva spiegato di aver comunicato al giocatore la propria decisione: "Gli ho detto che non avrebbe giocato. Ti metterò in panchina. Se avrò bisogno di te per 30 minuti, giocherai; altrimenti no. Nessun giocatore mi farà cambiare idea. Né lui, né nessun altro nel calcio. Né un presidente. Mai, assolutamente nessuno".

Vidal attacca Jorge Jesus

Proprio sulle parole dell'allenatore, Vidal ha rincarato la dose: "Che poi l'allenatore esca a dire questo... credo che lo faccia apparire molto male. Sbaglia molto".

Il cileno ha infine ribadito il proprio sostegno al capitano portoghese: "Tutto il mio sostegno a Cristiano. È straordinario in quello che fa. Ci sono allenatori che non rispettano. Cristiano va curato, va protetto. Ha portato il Portogallo tra le migliori Nazionali del mondo".