Atletico Madrid, a breve si inizierà a parlare del rinnovo di Simeone: è in carica dal 2011
Simone Lorini
L'Atletico Madrid dovrà presto definire il futuro di Diego Simeone, il cui attuale contratto scadrà al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Diario AS, il club rojiblanco e l'allenatore argentino condividono la piena volontà di prolungare il rapporto per un'altra stagione, sebbene non siano ancora stati avviati colloqui ufficiali tra le parti.
Simeone sente di avere la stessa identica motivazione del suo primo anno, datato 2011, e desidera fortemente continuare a guidare il progetto tecnico dell'Atletico. I Colchoneros non vincono un titolo dal 2021, anno dello storico trionfo in Liga, e il tecnico argentino punta con decisione a interrompere questo digiuno già nel corso della stagione in corso.
La classifica attuale dei Colchoneros: -5 dal Barça
Al momento, la squadra madrilena insegue la vetta della classifica occupata dal Barcellona, trovandosi a una distanza di cinque punti dai blaugrana nella corsa al vertice della Liga spagnola.