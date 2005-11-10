Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha commentato così - come riportato da Marca - il successo per 2-3 ottenuto sul campo dell'Elche: "Ultimamente abbiamo giocato bene, abbiamo iniziato alla grande, ma poi abbiamo commesso un errore sfortunato e loro sono rientrati in partita. Julián ha segnato un gol fantastico, ma la deviazione di Hancko li ha rimessi in gioco. Avremmo potuto segnare il quarto gol, avrebbero potuto pareggiare... hanno avuto molte partite così, lottando fino alla fine. Sapevamo che avremmo potuto faticare, e così è stato".

Inevitabile iniziare a pensare al big match di mercoledì contro il Barcellona: "Ogni partita è diversa. Abbiamo giocato mercoledì e loro hanno fatto quasi la stessa cosa. Sappiamo che mercoledì dovremo soffrire. Queste sono partite speciali; tutto ciò che è accaduto prima viene dimenticato. Da lunedì penseranno solo a quello".