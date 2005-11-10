Intervenuto nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato dei singoli partendo da Rodrigo Mendoza: "Sta migliorando - ha dichiarato -. Il cambiamento è stato significativo. All'inizio, gli è stato difficile trovare il ritmo e la forza necessari per arrivare dove è ora, a competere e a essere più coinvolto. Si è preparato molto bene durante l'estate per arrivare con strumenti migliori per la competizione. Ha il talento e la qualità, e spero che possa continuare ad aumentare quella forza, energia e intensità per competere".

Sulla crescita dell'ex Juventus Jonathan David ha poi proseguito: "Anche se non ha giocato tutte le partite, è un giocatore utile per noi, ci aiuta, fa inserimenti importanti, movimenti di cui abbiamo bisogno, e quando avrà la sua occasione, speriamo che giochi al meglio delle sue possibilità da quando è arrivato".

Infine sulla capacità della sua squadra di esprimersi meglio in trasferta: "Lo abbiamo già spiegato dopo la partita contro il Getafe; ora siamo concentrati sull'Elche, che non ha ottenuto buoni risultati in casa, ma è una squadra competitiva, ha giocato bene nella maggior parte delle partite, avrebbe potuto vincere o pareggiare, e dovremo imporre il nostro gioco per poterli mettere in difficoltà".