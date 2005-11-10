Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato del mercato di gennaio: "Stiamo parlando con Mateu Alemany per lavorare e continuare a migliorare. Valuteremo le possibilità e le esigenze del club, ma sì, abbiamo bisogno di giocatori".

Sulla classifica ha poi proseguito: "Dipenderà dal finale di stagione, dal totale delle partite. È chiaro che dobbiamo rinforzare la rosa per rimanere vicini alla posizione in cui ci troviamo; altrimenti, diventa molto difficile. Questa è la ricerca che intraprenderemo ora, a dicembre e gennaio. Sarà un campionato da 100 punti? Non ne ho idea. Non conosciamo il nostro destino; solo Dio lo sa. Dovremo chiedergli come finiremo".

Germán Valera e Morcillo hanno esordito sotto la sua guida ma adesso sono giocatori chiave per l'Elche: "Valera sta giocando ad alto livello, è cresciuto notevolmente, ha assunto ruoli nuovi a cui non era abituato e si è adattato naturalmente. È un giocatore instancabile, veloce, lo conosciamo da quando era un ragazzino e auguriamo sempre il meglio ai giocatori che sono cresciuti nel club. Morcillo è tutto cuore, impegno e intelligenza nell'interpretare il posizionamento difensivo di cui la squadra ha bisogno. Sta aiutando molto l'Elche e ci vedremo domani per salutarci".